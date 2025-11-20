Çorum Baharspor Kulübü bünyesinde boks çalışmaları başladı.

Baharspor Kulübü Başkanı Hasan Çalışkan, ilimiz boks branşında başarılı çalışmalara imza atan Ziyaettin Türkoğlu ile anlaştı.

Baharspor Başkanı Hasan Çalışkan çalışmalarına yeni bir branş ekleyerek Boks dalında ilimiz boksunda tecrübeli antrenör Ziyaettin Türkoğlu ile anlaştıklarını ve çalışmaların başladığını söyledi.

Çalışkan salı, perşembe ve cumartesi günleri saat 18.00 20.00 saatleri arasında gençler, büyükler bay bayan boks derslerinin verileceğini belirterek tüm Çorumluları bu çalışmalara davet etti.

Boks Antrenörü Ziyaettin Türkoğlu da Çorum boksunun gelişmesi ve daha iyi yerlere gelmesi için Baharspor bünyesinde yapacakları çalışmalar ile yeni isimleri kazanacaklarına emin olduklarını belirterek kendilerine bu imkanı sağlayan Baharspor Başkanı Hasan Çalışkan’a teşekkür etti.