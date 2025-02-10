Samsun’da yapılan Kick Boks Dan sınavında Baharspor kulübü sporcuları başarılı sonuçlara imza attılar.

Canik Spor Salonu’nda yapılan Kick Boks Dan Sınavına Baharspor kulübünden 12 sporcu katıldı.

Yapılan Dan sınavında Elissa Keltepe 2, Boran Arif Odabaş 2. dar. Bulut Odabaş 2. dan, Nesimi Eser 3. dan, Nefes Dicle Ceylan 1. dan, Yağmur Odabaş 1. dan, Selcan Efe 1. dan, Çınar Ilıman 1. dan, Sula Uşak 1. dana yükselirken antrenör Hasan Çalışkan ise 5. Dana yükseldi. Aynı müsabakalarda görev alan Cem Ceylan ve Bulut Odabaş ise Kick Boks aday hakem olmaya hak kazandılar.