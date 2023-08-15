Tahmini Okuma Süresi: dakika

Muay Thai milli takım seçmelerinde Baharspor’dan dört sporcu mücadele edecek.

Afyon’da dün başlayan ve 17 Ağustos’a kadar devam edecek Muay Thai çocuklar ve gençler milli takım seçmelerinde Baharspor kulübü antrenörleri Hasan Çalışkan yönetiminde 54 kilo genç bayanlarda Nefes Dicle Ceylan, 54 kilo yıldız bayanlarda Yağmur Odabaş, 60 kilo yıldız bayanlarda Sıla Uşak ve 42 kilo yıldız bayanlarda Zeynep Su Bektaş milli takım seçmesinde mücadele edecekler.

Bu seçmelerde birinci olacak sporcular Dünya Şampiyonasında ikinci olanlar ise Avrupa Kupasında milli takımda mücadele edecekler,

Nesimi Eser’e milli takım seçmesinde görev

Afyon’da yapılacak olan Muay Thai milli takım seçmelerinde ilimizden hakem olarak Nesimi Eser görev yapacak.

Bundan önce bir çok organizede görev yapan Nesimi Eser ilk defa milli takım seçmelerinde görev yapacak.