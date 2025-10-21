Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde seçim heyecanı yaşandı. 218 bin kayıtlı seçmenin bulunduğu KKTC’de halk, cumhurbaşkanını seçmek için sandık başına gitti. Kıbrıs Türk halkı, referandum niteliğindeki tarihi cumhurbaşkanlığı seçiminde sürpriz yaptı ve 'iki devletli çözümü' savunan Ersin Ersin Tatar yerine 'Rumlarla federasyon' yanlısı ana muhalefet lideri Tufan Erhürman’ı seçti.

Bu gelişmelerin ardından MHP Genel Başkanı Develt Bahçeli'den dikkat çeken bir çıkış geldi. "Kıbrıs milli davamızdır" diyen Bahçeli, parlamentonun acil toplanması gerektiğini, KKTC Parlementosu'nun Türkiye'ye katılma kararı alması gerektiğini söyledi.

Bahçeli'nin açıklamalarından satır başlıkları:

Kıbrıs Türk'tür Türk'ün öz vatanıdır. Federasyon tez ve tekliflerinin geçerliliği ve geleceği kesinlikle yoktur. Kıbrıs milli davamızdır.

Bu haklı ve hakikatli davadan geri dönüş katiyen yoktur. KKTC'nin 6. cumhurbaşkanını seçmek için Kıbrıs Türkleri sandık başına gitmiştir.