Tutuklu gazeteci Fatih Altaylı, "İş dünyasından tek bir kişi çıkıp da bu durumla ilgi tek bir kelam etmedi. Dışarıya çıktığımda iş dünyasının içinden geçeceğim" dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik sözleri nedeniyle tutuklu yargılandığı davada 4 yıl 2 ay hapis cezası alan gazeteci Fatih Altaylı, T24'e açıklamalarda bulundu.

"İŞ DÜNYASININ İÇİNDEN GEÇECEĞİM"

İş dünyasına adeta öfke kusan Fatih Altaylı, "Benim durumumda açık bir hukuksuzluk var, herkes görüyor bunu. Ama, iş dünyasından tek bir kişi çıkıp da bu durumla ilgi tek bir kelam etmedi. Dışarıya çıktığımda iş dünyasının içinden geçeceğim. Türk burjuvazisi filan deniyor, burjuva filan değiller. Üstü bakırla kaplanmış kasaba esnafı hepsi. Onların yanında, asıl üst sınıfı toplumun geride kalan çoğunluğu oluşturuyor" dedi.

"KORKUDAN ONLARA REKLAM VEREMİYORLAR"

Altaylı ayrıca "Tayyip Erdoğan bunların ruhunu okumuş, onlara layık oldukları gibi davranıyor. Erdoğan müthiş bir sosyolog ve psikolog.

Onlardan birine haksızlık olduğunda, biz onları destekleyen yazılar yazıyoruz ama, onlar bizlere uygulanan hukuksuzlukla ilgili seslerini çıkarmıyorlar.

Ayrıca, reklam verdikleri kanallara bak, iktidara yaranmak için hepsi yandaş kanallara reklam veriyor. Muhalif kanallara gelince, korkudan onlara reklam veremiyorlar" ifadelerini kullandı.

4 YIL 2 AY HAPİS CEZASI ALMIŞTI

Altaylı yargılandığı davada "Cumhurbaşkanına yönelik tehdit" suçundan 1 yıl hapis cezası almıştı. Sanığın eyleminin "Cumhurbaşkanına karşı diğer fiili saldırıda" olduğunu değerlendirerek cezayı 1 yıl 6 ay hapse çıkaran mahkeme, eylemin cezasının da 5 yıldan az olmayacağı gerekçesiyle bunu 5 yıla çıkarmıştı.

Mahkeme, cezayı da sanığın geleceği üzerindeki etkisini dikkate alarak 4 yıl 2 aya indirmişti.