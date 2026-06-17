Bahçeşehir Koleji Çorum Kampüsü, 21 Haziran 2026 Pazar günü düzenleyeceği “BK Çorum Fest Mezuniyet Şöleni” ile öğrencileri, velileri ve Çorumluları bir araya getirecek.

Kampüste saat 15.00’te başlayacak etkinliklerde 8 ve 12. sınıf mezuniyet törenleri gerçekleştirilecek.

Gün boyunca çocuk oyun ve eğlence alanları, aile katılımlı workshoplar, resim ve STEM sergi alanları ile yöresel ve modern yemek stantları ziyaretçilerin hizmetinde olacak.

Şölen kapsamında sevilen müzik grubu İkilem de sahne alacak. Grup, saat 20.00’de Bahçeşehir Koleji Çorum Kampüsü’nde konser verecek.

Mezuniyet coşkusunu festival havasında kutlamayı amaçlayan etkinlik için biletler Bubilet üzerinden temin edilebilecek.