Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, kahraman şehidimiz Burak İbbiği’yi ebediyete uğurladıktan sonra Çorum Merkez Yaydiğin köyünde bulunan baba ocağını ziyaret ederek aileye taziye dileklerini iletti.

Bakan Bayraktar’a ziyarette Çorum Valisi Ali Çalgan, milletvekilleri Yusuf Ahlatcı ve Oğuzhan Kaya ile Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın eşlik etti.

Şehidin ailesi ve yakınlarıyla bir araya gelen Bakan Bayraktar, büyük bir fedakârlık örneği göstererek vatan uğruna can veren Burak İbbiği’nin hatırasının daima yaşayacağını ifade ederek sabır ve başsağlığı dileklerini iletti.