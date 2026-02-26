İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, Sungurlu Kadın Girişimi Üretim ve İşletme Kooperatifini ziyaret etti.

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, beraberinde eşi Azime Çiftçi ile birlikte Çorum programının ardından ilçede kadın girişimcilerden oluşan kooperatifi ziyaret ederek Başkan Havva Özata ve kadın girişimcilerle görüştü.

Bakan Mustafa Çiftçi, Kooperatif Başkanı Havva Özata’dan çalışmaları hakkında bilgiler aldı.

Ziyarette Sungurlu Kaymakamı Mutlu Köksal, AK Parti İlçe Başkanı Nuh Aluç, İl Genel Meclis Üyesi Fehmi Vargeloğlu, Kadın Kolları Başkanı Neşe Tokatlı ve Gençlik Kolları Başkanı Alaattin Enes Özdemir’de hazır bulundu. Havva Özata, ziyaretlerinden dolayı İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi ve eşi Azime Çiftçi’ye teşekkür etti.