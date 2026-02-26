Hitit Üniversitesi İlahiyat Fakültesi ve İMVAK işbirliği ile düzenlenen Ramazan Sohbetleri devam ediyor.

İMVAK Ramazan ayının manevi atmosferini zenginleştirmek, halkın dini konularda sağlıklı ve doğru bir din anlayışına erişimine katkı sağlamak, etkinliğe katılan akademisyenlerle halkı bir araya getirerek fikir alış verişlerinde bulunmalarını temin etmek, şehrin sosyo-kültürel hayatına katkı sunmak amacıyla bu etkinlikleri düzenliyor.

Ramazan Sohbetlerinin bu haftaki konuğu Hitit Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Felsefe ve Din Bilimleri Bölümü Din Sosyolojisi Ana Bilim Dalı Dr. Öğr. Üyesi Murat Yılmaz olacak.

“Nerede O Yeni Ramazanlar?” konulu sunum 27 Şubat 2026 Cuma günü teravih namazının ardından saat 21.15’te İMVAK Konferans Salonunda yapılacak.