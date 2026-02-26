AK Parti İl Başkanı Av. Yakup Alar, Çorum merkez ve ilçelerine 34 hekim kadrosu atandığını duyurdu

Milletvekilleri Av. Yusuf Ahlatcı ve Oğuzhan Kaya ile birlikte ortak açıklama yapan Alar, şöyle dedi:

“Çorum’a hayırlı olsun. Hemşehrilerimizin sağlık hizmetlerine en hızlı ve en kaliteli şekilde ulaşabilmesi için çalışmaya devam ediyoruz.

127. Dönem Devlet Hizmeti Yükümlülüğü (DHY) kapsamında, Çorum merkez ve ilçelerimizdeki hastanelerimiz için toplam 34 yeni hekim kadrosu tahsis edildi.

Bu güçlü kadro takviyesiyle, sağlık ordumuzu daha da büyütüyor; hemşehrilerimize sunduğumuz hizmetin niteliğini artırıyoruz. Bu süreçte Çorum’umuza verdikleri desteklerden dolayı başta Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’a, Sağlık Bakanımız Sayın Prof. Dr. Kemal Memisoglu’na ve emeği geçen tüm yetkililere şükranlarımızı sunuyoruz.

Milletvekillerimiz Sayın Av. Yusuf Ahlatcı ve Av. Oğuzhan Kaya ile birlikte, Çorum’un her bir köşesine hizmet götürmek için durmaksızın çalışmaya devam edeceğiz.

Yeni hekim kadrolarımızın Çorum’umuza ve hemşehrilerimize hayırlı olmasını diliyoruz”

İşte merkez ve ilçelere atanan doktor kadrosu:

🔹 Çorum Merkez (Erol Olçok EAH & Göğüs Hastalıkları): Çocuk Sağlığı, Kalp ve Damar Cerrahisi, Deri ve Zührevi Hastalıkları, Plastik Cerrahi, İç Hastalıkları ve Pratisyen Hekim kadroları.

🔹 Sungurlu Devlet Hastanesi: 1 Kadın Doğum, 1 İç Hastalıkları ve 5 Pratisyen Hekim.

🔹 İskilip Atıf Hoca Devlet Hastanesi: 1 Ortopedi, 1 Radyoloji, 1 İç Hastalıkları ve 4 Pratisyen Hekim.

🔹 Alaca Devlet Hastanesi: 2 Pratisyen Hekim.

🔹 Bayat Devlet Hastanesi: 2 Pratisyen Hekim.

🔹 Mecitözü İlçe Devlet Hastanesi: 2 Pratisyen Hekim.

🔹 Kargı Ahmet Hamdi Akpınar İlçe Devlet Hastanesi: 1 Aile Hekimliği ve 1 Pratisyen Hekim.

🔹 Oğuzlar Toplum Sağlığı Merkezi: 1 Pratisyen Hekim.

🔹 Hitit Üniversitesi: Halk Sağlığı, Tıbbi Genetik ve Anatomi uzmanlık kadroları.