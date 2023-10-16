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Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu, Kırıkkale-Çorum ve Çorum-Samsun yolu projesi ile ilgili açıklamalarda bulundu.

Devletlerin hayatında ulaştırma projelerinde 5-10 yıllar çok uzun bir süre olmadığını belirten Bakan Uraloğlu, ilk etapta Kırıkkale Delice'den Samsun'a inen YHT projesini bitirdiklerini söyledi.

'5-10 YIL UZUN BİR SÜRE DEĞİL'

Birinci etap Delice- Çorum ikinci etap da Çorum-Samsun arası olduğunu kaydeden Uraloğlu; “Bunların inşatlarını yapacağız. Şimdi Samsun'dan bütün Karadeniz sahilinden geçecek sınıra kadar gidecek bir hat üzerinde çalışıyoruz. Oradaki bütün nüfusu alabilecek bütün insanlara hizmet edebilecek bir hat üzerinden çalışıyoruz. Tabii bu uzun soluklu bir proje. Devletlerin hayatında ulaştırma projelerinde 5-10 yıllar çok uzun bir süre değil." ifadelerini kullandı

İHALE NE ZAMAN YAPILACAK PEKİ?

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu’na biz de soruyoruz; ‘Kırıkkale-Çorum hızlı tren projesinin ihalesi ne zaman yapılacak?’

Çorum’da tüm kamuoyu, işadamları ve vatandaşlar hızlı tren projesi ile ilgili müjdeler beklerken, Bakan Uraloğlu projenin ihalesi ile ilgili net bir açıklama yapmaktan çekiniyor.

2023 yılı sonunda ihalesinin yapılacağı duyurulan Kırıkkale-Çorum hızlı tren projesinin 6 Şubat Kahramanmaraş depreminden dolayı önümüzdeki yıllara sarkacak gibi görülüyor.