Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Çorum programı kapsamında iş dünyasıyla bir araya geldi.

Toplantıda, şehrin ekonomik yapısı, üretim ve ihracat potansiyeli ile sanayicilerin güncel beklentileri ele alındı.

Önceki akşam TSO ev sahipliğinde düzenlenen toplantıya Bakan Kacır’ın yanısıra Vali Ali Çalgan, AK Parti Çorum Milletvekili Oğuzhan Kaya, TSO Başkanı Çetin Başaranhıncal, AK Parti İl Başkanı Yakup Alar, MHP İl Başkanı Mehmet İhsan Çıplak da katıldı.

Bakan Kacır, toplantıda yaptığı konuşmada Türkiye ekonomisinin lokomotifi olan sanayi ve üretim sektörlerinin desteklenmesine yönelik Bakanlık olarak yürüttükleri çalışmalar hakkında bilgi verdi.

Kacır, ihracatın tabana yayılması, KOBİ’lerin desteklenmesi ve dijitalleşme süreçlerinin hızlandırılması gibi konularda sanayicilere yönelik destek mekanizmalarını ve Çorum’un yatırım teşvikleri programı kapsamında aldığı destekler ile ilgili de bilgi paylaştı.

Toplantının ardından Kacır, TSO Başkanı Başaranhıncal’ı makamında ziyaret etti.

TOBB Kadın Girişimciler İcra Kurulu Başkanı Zeynep Yarımca ve TOBB Genç Girişimciler İcra Kurulu Başkanı Fatih Mehmet Altan’ın da hazır bulunduğu ziyarette Kacır’a hediye takdim edildi.