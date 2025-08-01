Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Çorum ziyareti kapsamında Milliyetçi Hareket Partisi(MHP)’ni ziyaret etti.

Ziyarette Bakan Kacır, MHP İl Başkanı Mehmet İhsan Çıplak, Merkez İlçe Başkanı Mustafa Serdar Avcu, Sungurlu Belediye Başkanı Muhsin Dere, Alaca Belediye Başkanı Şerif Arslan, Ülkü Ocakları İl Başkanı Abdullah Dalyan, ilçe başkanları ve teşkilat mensupları ile bir araya geldi.

Ziyaret sonrası açıklama yapan MHP İl Başkanı Mehmet İhsan Çıplak, “Sanayi ve Teknoloji Bakanımız Sayın Mehmet Fatih Kacır, AK Parti Çorum Milletvekili Sayın Oğuzhan Kaya, AK Parti Çorum İl Başkanı Sayın Yakup Alar, Çorum Belediye Başkan Yardımcısı Sayın İsmail Yağbat ve Çorum İl Genel Meclis Başkanı Sayın Muhammed Fatih Temur’u il başkanlığımızda ağırladık.

Nazik ziyaretleriyle bizleri onurlandıran Sayın Bakanımıza, değerli heyetine ve AK Parti teşkilatlarına teşekkür ediyor; çalışmalarında başarılar diliyoruz. Gerçekleştirilen istişareler, verimli bilgi paylaşımları ve samimi sohbetler için ayrıca şükranlarımızı sunarız” dedi.