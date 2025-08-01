Çorum’da İŞKUR ile Çorum Valiliği işbirliğiyle İşgücü Uyum Programı kapsamında 80 engelli vatandaş alınacak.

Program kapsamında Çorum Valiliği ve bağlı Kaymakamlıklar tarafından belirlenen il genelindeki kamu kurumlarında, katılımcılar temizlik, bakım ve onarım işlerinde yaklaşık 9,5 ay süresince haftanın belirli günlerinde tam gün şeklinde çalışacak.

Program 11 Ağustos Pazartesi başlayacak ve 22 Mayıs 2026 tarihinde sonlanacak.

Başvurular 1-5 Ağustos tarihleri arasında alınacak olup katılımcılar, geçerli başvurular arasından ikamet durumlarına göre liste yöntemi ile belirlenecek.

Başvuran bütün engelliler değerlendirildikten sonra çocuğu engelli olan ve başvuru yapan anne ve babalar değerlendirmeye alınacak.

Katılımcı listeleri 8 Ağustos Cuma günü İŞKUR İl Müdürlüğü, Valilik ve Kaymakamlıklarda ilan edilecek.

Program, 11 Ağustos – 7 Eylül tarihleri arasında (ilk 4 hafta) haftada 5 gün ve sonraki haftalarda haftada en fazla 3 gün olarak uygulanacak olup çalışma günleri Çorum Valiliği ve bağlı Kaymakamlıklar tarafından belirlenecek.

Katılımcılara İŞKUR tarafından, program kapsamında çalıştıkları her gün için günlük net 1.083,00-TL olacak şekilde cep harçlığı ödenecek.

Ayrıca yine İŞKUR tarafından, katılımcıların iş kazası ve meslek hastalığı ile genel sağlık sigortası katılım sağladıkları gün üzerinden karşılanacaktır (emekliliğe yönelik sigorta primi kapsamında değildir).

Durumu başvuru şartlarına uyan ve program kapsamında çalışmak isteyen engelli vatandaşların 5 Ağustos Salı günü saat 23:59’a kadar ALO-170 iletişim hattı üzerinden, İŞKUR Mobil uygulamasından ve engelsiz.iskur.gov.tr adresindeki “Engelsiz İUP Başvuru” kısmından başvuru yapmaları gerekmekte.

BAŞVURU ŞARTLARI NELER?

18 yaşını tamamlamış olmak ve T.C. vatandaşı olmak

Emekli veya malullük aylığı almıyor olmak (engelli aylığı hariç)

Son bir ayda sigortalı olarak çalışmamış olmak

Adres Kayıt Sistemine göre aynı adreste yaşayanların gelir toplamı, net asgari ücretin dört katını geçmemeli

Terör örgütleriyle bağlantısı olmamak

Son bir yılda program yüklenicisinin çalışanı olmamak

Aktif işgücü programlarından veya işsizlik sigortasından faydalanmıyor olmak

Başvurular; ALO-170, İŞKUR mobil uygulaması ve engelsiz.iskur.gov.tr üzerinden yapılabilecek. Başvuru işlemlerinde sorun yaşayanlar, mesai saatleri içinde İŞKUR İl Müdürlüğü personelinden yardım alabilecek.

İLÇELERE GÖRE KONTENJANLAR

Toplam 80 kişilik kontenjan, il merkezi ve ilçelere göre şu şekilde dağıtıldı:

Çorum Merkez: 42, Alaca: 5, İskilip: 5, Osmancık: 5, Sungurlu: 5, Bayat: 2, Boğazkale: 2, Dodurga:2, Kargı: 2, Laçin: 2 Mecitözü: 2, Oğuzlar: 2, Ortaköy: 2, Uğurludağ: 2