Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, AK Parti kongresinin ardından Cumhuriyet Savcısı Ahmet Bektaş ile Baro Başkanı Turan Kalıpcı'yı ziyaret etti.

Ziyaretlerle ilgili açıklama yapan Bakan Tunç, "Çorum Adliyesinde Cumhuriyet Başsavcımız, Komisyon Başkanımız, hâkim, savcı ve personelimizle bir araya geldik. İlimizde adalet hizmetlerimizin etkinliğini daha da artırmak için yürüttüğümüz çalışmaları değerlendirdik. Mülkün temeli olan adalet için fedakârca çalışan tüm yargı mensuplarımıza ve adalet teşkilatımıza teşekkür ediyor, görevlerinde başarılar diliyorum.

Çorum Barosunu ziyaret ederek hakların etkin bir şekilde kullanmanın teminatı olan avukatlarımızla görüştük. Yargının kurucu unsuru, serbest savunmanın temsilcisi avukatlarımızın mesleklerini daha iyi icra edebilmeleri için hayata geçirdiğimiz uygulamalar üzerine değerlendirmelerde bulunduk. Baro Başkanımıza ve yönetimine misafirperverlikleri için teşekkür ediyorum." açıklamasında bulundu.