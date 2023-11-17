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Çorum-İskilip kara yolunun açılışını yapmak üzere Çorum'a gelen Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Delice-Çorum Yüksek Hızlı Tren projesi ile ilgili açıklamalarda bulundu.

Açılışta konuşma yapan Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Delice- Çorum YHT projesinin ihalesini 2024 yılında yaparak, çalışmalara başlayacaklarını belirterek, "120 kilometre uzunluğundaki Delice-Çorum Yüksek Standartlı demiryolumuzu tamamladığımızda, 250 km/saat tasarım hızına sahip Ankara-Sivas Yüksek Hızlı Demiryolumuz ile entegre olacak" dedi.