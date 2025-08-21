Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı yarın Çorum'a geliyor.

Bir dizi ziyaret ve incelemelerde bulunacak olan Bakan Yumaklı, Çorum ziyareti kapsamında Çorum Valiliği'ni, AK Parti İl Başkanlığı'nı ve Çorum Belediyesi'ni ziyaret edecek.

Bakan Yumaklı ayrıca Ankara yolunda hizmete giren Çorum Damızlık Sığır Yetiştiriciliği Birliği'nin yeni tesisinin açılışını gerçekleştirecek.

Bakan Yumaklı'nın Ziraat Odası Hububat Eleme Tesisini gezeceği ve Koçhisar Barajı 2. Kademe İçme Suyu Arıtma Tesisi ve Depolama İletim Hatları Şantiyesi'nde incelemelerde bulunacağı belirtildi.