MURAT ÇETİN

Çorum Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu'nun Çorum'dan geçen TOGG yerli otomobili makam arabasının önünü kesti.

Bakan Karaismailoğlu için ayrılan TOGG yerli otomobil Trabzon'a doğru giderken Çorum'dan geçti. Çorum'dan yerli otomobilin geçtiğini gören Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın, aracın önünü keserek, aracı yakından görmek istedi.

Önce aracın kime ait olduğunu bilmeyen Başkan Aşgın'ın aracın şoförü ile diyaloğu gülümsetti. Çorum'a giriş-çıkışların vize ile olduğunu belirten Aşgın; "Çorum ülkesinden geçtiğinizin burada vizenin gerekli olduğunu izinsiz geçtiğiniz farkındamınız? dedi

Başkan Aşgın'ın sorusuna gülümseyerek cevap veren şoför; "Dönüşte de size bırakırız inşalah başkanım." diye cevap verdi.

Başkan Aşgın daha sonra aracın sahibi olan Ulaşıtma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu'nu arayarak, yeni makam aracının hayırlı olmasını diledi ve en kısa zamanda TOGG'u Çorum sokaklarında da görmek istediklerini söyledi.