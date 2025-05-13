Ticaret Bakanlığı, illere göre 2025 yılı Mart ayının ilk çeyreğinin ihracat verilerini paylaştı.

2025 yılı Mart ayında geçen yılın aynı ayına göre iller bazında ihracatta İstanbul 4 milyar 884 milyon dolarla birinci sırada, Kocaeli 3 milyar dolarla ikinci sırada, İzmir 2 milyar 202 milyon dolarla üçüncü sırada yer aldı.

2024 yılının ilk çeyreğinde 380 milyon dolar ihracat yapan Çorum bu yılın ilk çeyreğinde ise ihracatını 450 milyon dolara yükselterek Türkiye’nin ihracat şampiyonu ilk 12 ilinden biri olmayı yine başardı.