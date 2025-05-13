Hibrit çim ve doğalgazla ısıtılan sistemlerle sahaların zeminleri yenilenirken, tesis binasında da rutin bakımlar yapılıyor.

Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın’ın desteğiyle çalışmalar yoğun bir tempoda başladı.

Çalışmalar hakkında bilgiler veren Arca Çorum FK yöneticisi Halis Öksüz, tesiste şuanda sandık kazı ve altyapı iyileştirme çalışmaları yapıldığını ifade etti. Öksüz, Kulüp Başkanı Oğuzhan Yalçın'ın talimatı doğrultusunda sezon biter bitmez çalışmalara başladıklarını ve bu yönde kendilerine her konuda destek olan Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşkın'a teşekkür ettiklerini dile getirdi. Tesislerde bulunan 2 sahada da daha önce böyle bir çalışma yapılmadığına dikkat çeken Halis Öksüz, sahaların alttan ısıtmalı olacağını kaydetti.

Hava şartlarının müsade ettiği sürece çalışmaların yoğun tempoda devam edeceğini belirten Öksüz, saha zeminlerinin doğalgazla ısıtılan sistemle çalışacağını ve bunun için de ilave bir kazan daha alınacağını söyledi. Öksüz, bu sistemi tercih etmelerindeki önceliğin elektrikten tasarruf olduğu söyledi.

Her iki sahanın da 12 bin metrekare alana sahip olduğunu belirten Halis Öksüz, yapılacak olan çalışmalarda 1 metre kazı ve 50 cm stabilize taşıyıcı ile 15 mekanik malzeme ve hibrit çim için de 35 cm dere kumu ile drenaj çalışması yapılacağını kaydetti.

Arca Çorum FK yöneticisi Halis Öksüz, sahaların yanı sıra tesis binasının içerisinde de rutin bakımların yapılacağını ve hem sahaların hem de tesis binasının yeni sezona yetiştirilmesi için belediye ekipleri tarafından yoğun bir tempoda çalışılacağını dile getirdi.