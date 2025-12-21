Ticaret Bakanlığı, yanıltıcı ve mevzuata aykırı uygulamalara karşı denetimlerini kararlılıkla sürdürüyor.

Bu kapsamda çalışmalar devam ederken kasım ayına ilişkin veriler açıklandı.

Yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"13 MİLYON TL İDARİ PARA CEZASI UYGULANDI"

İndirim dönemlerine ilişkin şikâyetlerin değerlendirildiği Reklam Kurulu toplantısında, 108 dosya görüşülerek karara bağlanmıştır. Bu dosyalardan 93’ünün mevzuata aykırı olduğu tespit edilmiş ve söz konusu dosyalar hakkında toplam 12.905.818 TL idari para cezası uygulanmıştır. Ayrıca 57 dosya için durdurma, 16 dosya için ise erişim engeli kararı alınmıştır.

"MAĞDURİYETLERİN ÖNÜNE GEÇMEK İÇİN UYARILARDA BULUNULDU"

İndirim dönemlerine ilişkin olarak Ticaret Bakanlığımıza ulaşan tüketici şikâyetleri titizlikle değerlendirilmiş ve bu çerçevede gerçekleştirilen 364 sayılı Reklam Kurulu toplantısında önemli kararlar alınmıştır.



Tüketicilerin yoğun ilgi gösterdiği ve kamuoyunda “Efsane Kasım” ve “Şahane Cuma” gibi adlarla anılan indirim dönemlerinde vatandaşların mağduriyet yaşamaması ve satıcı ile sağlayıcıların mevzuata uygun şekilde hareket etmesinin sağlanması amacıyla Ticaret Bakanlığımız tarafından önleyici ve yol gösterici bir yaklaşım benimsenmiştir.



Bu kapsamda Kasım ayı başlamadan önce yapılan basın duyurusu ile hem tüketiciler indirimli satışlarda dikkat edilmesi gereken hususlar konusunda bilgilendirilmiş hem de satıcı ve sağlayıcılara aldatıcı indirim uygulamalarından kaçınmaları yönünde açık uyarılarda bulunulmuştur.