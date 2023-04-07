MURAT KARASU

İskilip’e kurulması planlanan Organize Sanayi Bölgesi(OSB) için yeni bir gelişme yaşandı. İskilip Sanayici ve İş Adamları Derneği Başkan Yardımcısı Fikret Kısar, 15 gün içerisinde bakanlığın keşif için İskilip’e geleceğini söyledi.

İskilip Sanayici ve İş Adamları Derneği Başkan Yardımcısı Fikret Kısar, gazetemizi ziyaret etti.

Genel Yayın Yönetmenimiz Mustafa Burak Yalçın’a hayırlı olsun dileklerini ileten Fikret Kısar, ziyarette İskilip OSB ile ilgili de açıklamalarda bulundu.

15 GÜN İÇERİSİNDE İLÇEYE GELECEKLER

İskilip OSB için 10 tane kuruma yazı yazıldığını, hepsinden olumlu dönüş alındığını aktaran Kısar, “Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı yetkilileri 15 gün içerisinde arazi için İskilip’e keşife gelecekler” dedi.

40 YATIRIMCIDAN ÖN TALEP FORMU ALDIK

40 yatırımcıdan ön talep formu ve yatırım yapacaklarına dair taahhütname aldıklarını ifade eden Kısar, “41. olarak İskilipli bir iş adamı ağabeyimiz OSB kurulduğu zaman 100 milyon euroluk tarıma dayalı entegre sanayi yatırımı yapmaya ikna ediyoruz. Bu yatırım yapılırsa sebzeciliği kurutarak tamamını ihraç etmeyi planlıyoruz. Bu proje gerçekleşirse bölgeyede ciddi katkısı olur” diye konuştu.