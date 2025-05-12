Yeni sezonda Bölgesel Amatör Ligde ilimizi temsil edecek olan takımın belirleneceği baraj maçını Ankara bölgesi hakemi Nurullah Yardımcı yönetecek.

MHK’den yapılan açıklamaya göre yarın saat 17.30’da Yeni Stadyumda Mimar Sinanspor ile Alacagücüspor arasındaki maçını Ankara bölgesi hakemi Nurullah Yardımcı yönetecek.

Yardımcılıklarını ise Çankırı’dan Vural Aslan ve Ankara’dan Taner Kıtmır yapacak. Maçın dördüncü hakemide Çankırı’dan Kerim Çataklı. Maçta gözlemci olarak ise uzun yıllar ilimizde hakem olarak görev yapan Ünal Adıgüzel görevli,