Çorum Amatör Futbolunda alt yapı ile faaliyete başlayan ve ardından ilimizi Bölgesel Amatör Ligde temsil etmeye kadar devam ettiren Mimar Sinanspor bu çalışmalarının karşılığını almaya devam ediyor.

Yeşil beyazlı kulüp on yıl önce bir araya getirdiği U 18 takımı ile yıllar sonra Çorum’u Türkiye finallerinde temsil etmeye hak kazandı.

Merzifon’da grubu geçen ve Sivas’ta yapılan yarı final grup maçlarında da zorlu rakipleri geride bırakan Mimar Sinanspor’da maç sonu bu büyük başarı büyük coşku içinde kutlandı. Bu başarıda kuşkusuz yönetim ve teknik heyet işbirliği ve iyi organize olmanın katkısı çok büyük. Kulüp Başkanı Alper Zahin ve Başkan Yardımcısı Hacı Ömer Yağlıdere ile yeni yönetim kurulu üyelerinin yanında Teknik Direktör Hüseyin Eğer yönetiminde alt yapı antrenörleri ve A takım teknik ekibi bu zorlu maçlarda takımlarını yalnız bırakmadılar. Final maçının ardından ise takımın galibiyeti nedeni ile teknik heyeti kutlayan Başkan Alper Zahir kulüp olarak hedefleri doğrultusunda çalışmalara ara vermeden devam edeceklerini söyledi.