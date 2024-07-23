Sanayi Sitesi Yapı Kooperatifi Başkanı Hıdır Balaban, esnaf ve sanatkâra duyuru yaptı.

Belediye Temizlik İşleri Müdürlüğüne bağlı ekiplerin, önümüzdeki hafta sanayi sitesinde genel temizlik çalışması yapacağını aktaran Hıdır Balaban, “Ekiplerimize yardımcı olmak için caddelere, sokaklara park edilmiş araçların ve hurdaların sahipleri tarafından kaldırılması önemle rica olunur. Temiz bir ortamda çalışmak hepimizin arzusu. Lütfen ekiplerimize yardımcı olalım. Temizlik İşleri Müdürlüğümüz ve Park Bahçeler Müdürlüğümüze bağlı tüm ekiplerimize teşekkür ediyoruz. Üyelerimiz ve tüm esnaf camiasına kazasız belasız hayırlı işler dileriz” dedi.