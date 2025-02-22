Futbol Federasyonu Bölgesel Amatör Lig’de fikstürde değişikliğe gitmedi ve bu hafta sonu oynanacak maçları önümüzdeki hafta sonu oynatarak devam edileceğini açıkladı.

Federasyon’dan kulüplere gönderilen yazıda kötü hava ve şartları nedeni ile bu hafta sonu oynanması gerekirken ertelenen 21. hafta maçlarının fikstür kaydırılarak 1-2 Mart tarihlerinde oynanacağını açıkladı.

Bu açıklamaya göre temsilcimiz Mimar Sinanspor 21. hafta maçında sahasında ASD Eflenispor ile 2 Mart pazar günü Mimar Sinan sahasında karşılaşacak Grupta haftanın diğer maçlarında ise Çankırı FK- Sorgun Belediyespor, Karadeniz Ereğlispor- Kırıkkale Yahşihanspor, Keçiören Belediyesi Bağlumspor- Bartınspor, Gederespor- Taşköprüspor, Çarşambaspor- Hacettepe1945spor ve Çubukspor - Sinopspor maçları oynanacak.