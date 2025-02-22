1. Amatör Küme’de ilk yarının son hafta maçları hava şartları izin vermesi halinde yarın oynanacak.

Ligde ilk altı maç sonunda lider durumda bulunan HE Kültürspor takımı ilk yarının son hafta maçında yarın saat 14.30’da İtfaiye sahasında İskilipspor ile karşılaşacak.

İskilipspor ligde 9 puanla dördüncü sırada ve lider önünde alacağı puanlarla zirveye ortak olmak istiyor. Kültürspor ile bu maçı kazanarak ilk yarıyı lider kapatmak amacında.

Ligde 12 puan ve averajla ikinci sırada bulunan Alacagücüspor takımı ise sahasında Gülabibeyspor ile karşılaşacak. Alaca ilçe sahasında saat 14.30’da başlayacak maçta Alacagücüspor liderlik mücadelesi için Gülabibeyspor ise alt sıralardan uzaklaşmak için galibiyet arayacak.

İskilip ilçe sahasında saat 14.30’da başlayacak maçta ise İskilipgücüspor ile Alaca Belediyespor takımları karşılaşacak. Zirve ortağı olan Alaca Belediyespor bu maçı kazanarak ilk yarıyı zirvede tamamlamak isterken ev sahibi İskilipgücüspor ise sahasında kazanarak tehlikeli bölgeden uzaklaşmak amacında.

Haftanın en kritik maçında ise ligde son sırada bulunan iki takım Osmancıkgücüspor ile Ulukavakspor arasında oynanacak. Ligde kalma mücadelesi veren iki takımın maçında ev sahibi Osmancıkgücü kazanarak rakibi ile puan farkını açmak Ulukavakspor ise puan farkının açılmaması için mücadele edecek.