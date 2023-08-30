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Çorum Bal Üreticileri Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Erdal Odabaş, arıcıların hasatlarını yapmasıyla birlikte bal fiyatları ile ilgili spekülasyonlarında başladığını belirtti.

Yaptığı açıklamada, “Çorum Bal Üreticileri Birliği olarak üretici ve tüketicilerin zarar görmeyeceği bir ortak paydada buluşturmak taşıdığımız mesuliyetin bir gereğidir” diyen Erdal Odabaş, “Geride kalan zaman diliminin arıcılık faaliyetleri açısından değerlendirdiğimizde, meteorolojik şartların negatif olduğunu, bunun üretime doğrudan yansıdığını gördük. Ülke genlinde bal rekoltesinin düşük olması haklı olarak bala yüksek fiyat olarak yansıdı. Tek sebep olarak meteorolojik şartların olumsuzluğunu göremeyiz. Girdi maliyetlerinin %100’den fazla yükselmesi ile birlikte geçen yıla oranla bal fiyatları ortalama %150 artmıştır. Gelinen noktada karşılaştığımız rakamlar tüketicisinin olduğu kadar biz üreticilerinde çok ciddi rahatsız olduğu bir durumdur. Gerçekleri kabullenmek ve bu gerçekler doğrultusunda rotamızı oluşturmak aklın gereğidir.

İlimiz üreticilerine Çorum Bal Üreticileri Birliği olarak bal fiyatlarının aşağıdaki şekilde olmasını tavsiye ediyoruz: 850 gr kavanoz kır çiçeği balı 350,00 TL, 850 gr kavanoz ay çiçek balı 250,00 TL, karakovan balı 1 kg 500 TL. Diğer monoflora ballar 850 gr 300 TL poloflora ballar 350 TL. Fiyatının düşük olmasının cazibesine kapılıp “reçelden iyidir” diyerek üç harfli marketlerin bazılarında 69 liraya satılan bal olmadığını kesin olarak bildiğimiz glikozlu sıvılara yönelinilmesini ciddi halk sağlığı meselesi olarak görüyoruz. Su akacak mecrasını bulacaktır. Ülke olarak da hayatın diğer alanlarında yaşadığımız pahalılık kimseyi ümitsizliğe düşürmesin. Demokrasinin kemale ermesi, hukukun üstünlüğünün söylemlerden eylemlere dönüşmesi ile birlikte bu millet bir çıkış yolunu yine kendi saikleri ve hür iradesi bulacaktır. Şimdilik iktisat, kanaat, rıza ve şükür ile soğukkanlı olarak mevcut olumsuz şartları göğüslemeliyiz. Yarınlar her zaman dünden güzeldir. Önümüzdeki süreçte de öyle olacaktır” ifadelerini kullandı