Romanya’da yapılan U 17 Balkan Güreş Şampiyonasında milli takımda Çorumlu dört sporcu ile iki antrenör görev yapıyor.

8 Ekim’de başlayan ve 11 Ekim’de sona erecek U 17 Balkan Güreş Şampiyonasında serbest stilde teknik heyette Çorumlu Yasin Bolat ve Ahmet Peker milli takım antrenörü olarak görev yapıyor. Serbest stilde 55 kiloda İl Milli Eğitimspor kulübünden Yusuf Eren Koçak ve Berat Veli Körpeş ise milli mayo ile şampiyonluk mücadelesi verecekler. Grekoromen Stil 55 kiloda Çorum Belediyespor’dan Utku İlbars ile kadınlar 52 kiloda ise İskilip Belediyespor’dan Esma Özmez milli mayo ile madalya arayacaklar.