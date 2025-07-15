8. Balkan Wushu Şampiyonasında Çorumlu sporcular yedi birincilik, üç ikincilik ve altı üçüncülük alarak 17 sporcudan 16'sı kürsüye çıkmayı başardı.

10-14 Temmuz tarihleri arasında Edirne'de yapılan Balkan Wushu Şampiyonasında 17 ülkeden yaklaşık 1200 sporcu mücadele etti. Dört gün süren müsabakalara yıl içinde yapılan Türkiye Şampiyonasında derece yapan sporcuların mücadele ettiği Balkan Şampiyonasında ülkemizi temsil eden ilimiz sporcularından yedisi altın madalyanın sahibi oldu.

Minik Kızlar 30 kiloda 19 Mayıs Spor Kulübünden Elif Nas Kara, yıldız kızlar 42 kiloda Kültür19spor'dan Elif Ebrar Özcifçi, 52 kiloda Anadolu Yıldızlarıspor'dan Ceylin Sahda Balcı, genç kızlar 48 kiloda Buharaevlerspor'dan Buse Uzanır ve 52 kiloda Bigpowerspor'dan Ayşe Sevda Yanaşma, minik erkekler 30 kiloda Albayrakspor'dan Mustafa Enes Altınkese ve genç erkekler 45 kiloda Albayrakspor kulübünden Anıl Berk Kambur tüm rakiplerini yenerek altın madalyanın sahibi oldular.

Minik kızlar 30 kiloda Albayrakspor'dan Erva Naz Bezmen, yıldız kızlar 36 kiloda Mehmet Akif Ersoy Ortaokulundan Azra Su Dizlek ve 60 kiloda Big powerspor kulübünden Sinem Ahıskalı finalde kaybederek şampiyonayı gümüş madalya ile tamamladılar.

Minik Kızlar 30 kiloda Kültür19spor kulübünden Zehra Sevim, yıldız kızlar 48 kiloda Mehmet Akif Ersoy Ortaokulundan Yaren Uzun,52 kiloda 19 Mayısspor'dan Çiğdem Öğmen, genç kız 75 kiloda Anadolu Yıldızlarıspor'dan Damla Gül Bellek, minik erkek 48 kiloda Albayrakspor'dan M. Eymen Ardıç ve 36 kiloda Mehmet Efe Ardıç ise sıkletlerinde üçüncü olarak bronz madalyanın sahibi oldular.

Wushu İl Temsilcisi ve antrenörü Bekir Bolat Balkan Şampiyonasında illerini ve ülkelerini en güzel şekilde temsil ettiklerini belirterek 'Başarı asla tesadüf değildir. Uzun ve disiplinli çalışmanın ürününü alıyoruz. Derece yapan sporcularımızı ve güzel mücadele Edip madalya müsabakasında yarışmalara veda eden sporcumuzu göstermiş oldukları performanstan dolayı tebrik ediyoruz. Ayrıca sporcularımızın müsabakalara katılmasında en büyük emekleri olan her daim sporcularımızın destekçileri kıymetli velilerimizi de kutluyor ve tebrik ediyoruz' dedi.