Trendyol 1. Lig'in 3. haftasında Bandırmaspor, konuk ettiği Adana Demirspor'u 4-0 yendi.
Bu sezondaki ilk galibiyetini alan Balıkesir ekibi, puanını 4'e çıkardı.
Trendyol 1. Lig'in 3. haftasında Bandırmaspor, Adana Demirspor'u konuk etti.
Bandırma 17 Eylül Stadı'nda oynanan ve TRT SPOR'dan canlı yayınlanan mücadelede ev sahibi ekibe 4-0'lık galibiyeti getiren golleri Tanque, Bacuna, Messaoudi ve Muhammed Gümüşkaya kaydetti.
Bu sezondaki ilk galibiyetini alan Balıkesir ekibi, puanını 4'e çıkardı.
Muhabir: Anadolu Ajansı