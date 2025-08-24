Trendyol 1. Lig’in 3. haftasında Esenler Erokspor, sahasında karşılaştığı Serikspor'u 5-0 mağlup etti. Yeni çıktığı 1. Lig'de ilk yenilgisini yaşayan konuk Serikspor, mücadeleyi 10 kişi tamamladı.
Esenler Erokspor, Trendyol Süper Lig'in 3. haftasında konuk ettiği Serikspor'u 5-0 yendi.
Esenler Erokspor Stadı'nda oynanan ve TRT SPOR'dan canlı yayınlanan maçta ev sahibini 3 puana taşıyan golleri Hayrullah Bilazer, Kanga (Penaltıdan), Kayode, Amilton, ve Recep Niyaz kaydetti.
Serik'te Burak Asan, Kanga'ya yaptığı faul sonrası 11. dakikada kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bıraktı.
Bu galibiyetle Erokspor puanını 4'e çıkardı. Yeni çıktığı 1. Lig'de ilk yenilgisini yaşayan Serikspor ise 4 puanda kaldı.