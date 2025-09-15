Trendyol 1. Lig'in 5. haftasında Bandırmaspor ile Keçiörengücü karşı karşıya geldi.
Bandırma 17 Eylül Stadyumu'nda oynanan müsabaka 1-1 berabere bitti.
Ev sahibini öne geçiren golü 11'de Douglas Tanque atarken, konuk ekibe galibiyeti getiren golü ise 27. dakikada İbrahim Akdağ kaydetti.
Bu sonucun ardından Bandırmaspor puanını 8'e, Keçiörengücü ise 5'e yükseltti.
Trendyol 1. Lig'in bir sonraki Bandırmaspor, Serik Spor'a konuk olacak.
Keçiörengücü, Bodrum FK'yı ağırlayacak.
Muhabir: Çorum Hakimiyet