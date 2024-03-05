Pazar akşamı Ahlatcı Çorum FK ile karşılaşan Bandırmaspor’u bu zorlu maçta Bandırmadan gelen yaklaşık 60 kadar futbol sever yalnız bırakmadı.

Maç boyunca takımlarına destek veren Bandırmaspor taraftarları maç sonunda futbolcuları tribünü çağırarak alkışlarla soyunma odasına gönderdiler.

Taraftar açtıkları pankart ile ‘Bandırma Stadyum İstiyor’ diyerek taleplerini dile getirdiler.

Maç sonu yapılan canlı yayında ise Bandırmaspor taraftarları Yeni Çorum Şehir Stadyumuna hayranlıklarını dile getirerek kendilerininde böyle bir stadyum istediklerini belirttiler.