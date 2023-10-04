Bandırmaspor’un geçtiğimiz hafta Ümraniyespor’u 1-0 yendiği maçtaki tek golü atarak takımına galibiyeti getiren Levent Ayçiçek, Cumartesi günü Ahlatcı Çorum FK’ya karşı takımdaki yerini alamayacak.
Ümraniyespor maçının 22.dakikasında, bu sezonki ilk golünü atan Levent Ayçiçek, 62.dakikada ikinci sarıdan kırmızı kart gördü.
29 Yaşındaki gurbetçi orta saha, cezası nedeniyle Ahlatcı Çorum FK maçında forma giyemeyecek.
Bandırmaspor’da üçüncü sezonunu geçiren Levent Ayçiçek, bu sezon 7 maçta 438 dakika süre alırken, 1 gol attı.