Trendyol 1. Lig ekiplerinden Bandırmaspor, Demokratik Kongolu oyuncu Dieumerci Ndongala'yı kadrosuna kattı.
Trendyol 1. Lig'in 2. sırasında yer alan Bandırmaspor, Dieumerci Ndongala'yı renklerine bağladığını açıkladı.
Kulübün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, Demokratik Kongo Cumhuriyeti uyruklu 33 yaşındaki sağ kanat oyuncusu Dieumerci Ndongala ile 1,5 yıllığına anlaşıldığı bildirildi.
Açıklamada, 398 maçta 50 gol ve 56 asisti bulunan Ndongala'nın, en son Kıbrıs Rum Kesimi'nin APOEL takımında forma giydiği belirtildi.
Editör: Çorum Hakimiyet