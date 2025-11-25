Hüseyin Eroğlu için stadyumda düzenlenen basın toplantısında gazetecilerin sorularını yanıtlayan Arca Çorum FK Başkanı Baran Korkmazoğlu, ikinci yarıda yapılacak transferlere ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Başkan Korkmazoğlu; "2-3 alternatifli bizim hazırladığımız bir liste var. Hocamızla istişare ederek devre arasında doğru hamleleri yapacağız. Kimsenin şüphesi olmasın." dedi

6 tane oyuncunun ceza aldığını hatırlatan Korkmazoğlu, devre arası gelen ve gidenlerin olacağını belirterek; "Tahkim Kurulu'ndan bu cezaların onanmasıyla birlikte hocamızla birlikte oturup eksik gördüğümüz bölgeleri istişare edeceğiz. 2-3 alternatifli bizim hazırladığımız bir liste var. Kendi gördüğümüz eksikliklerimiz var. Hocamızla birlikte futbolcularımızın ilk yarıdaki son 5 maç performanslarına da bakarak gelenler ve gidenler mutlaka olacak." şeklinde konuştu