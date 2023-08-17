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HARUN AKKAYA

Sezona kötü başlayan Kocaelispor, Samsunspor’un başarılı kanat oyuncusu Barış Alıcı’yı kadrosuna kattı.

Ayağının tozu ile yeni takımı ile ilk antrenmanına çıkan Barış Alıcı, “Kocaelispor’a geldiğim için çok mutluyum. Hem takıma yararlı olabilmek hem de sezonu çok güzel geçirebilmek için buradayım. Naçizane, takıma şampiyonluk yolunda katkı sağlamak için elimden geleni yapacağım. Umarım her şey hem benim hem de Kocaelispor camiası için çok güzel olur. Transfer süreci biraz zaman aldı, Kocaelispor ve Samsunspor kulüpleri anlaştı ve sonuçlandığı için çok mutluyum. Uyum sorunu yaşayacağımı çok düşünmüyorum. Eski takım arkadaşlarım burada. Bu da benim için de şans”

“5-6 HAFTA DÜŞÜŞLER OLABİLİR”

Barış Alıcı açıklamalarının devamında ise taraftardan da bahsetti.

Barış, “Kocaelispor’un Manisa maçını seyrettim. İlk devre gayet iyi futbol oynadık. İkinci yarı biraz tutuktuk. Sezonun ilk maçı olduğu için normal karşılıyorum. İlk 5-6 haftada böylesi düşüşler olabilir. Patlama yapacağım bir sezon olacağını umuyorum. Forma numarasına karar vermedim ama 17 numara boştaysa alabilirim. Taraftarımız gerçekten büyük güç. Kocaelispor’a rakip olduğumuzda takıma ne kadar yarar sağladığını gördüm. Taraftarın önüne çıkacağım için heyecanlıyım” dedi.