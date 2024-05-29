AK Parti Çorum Milletvekili ve İçişleri Komisyonu Üyesi Yusuf Ahlatcı, Sungurlu’da yapımı devam eden Barut Fabrikasında incelemelerde bulundu. Ahlatcı, fabrikanın , Temmuz ayında üretime başlayacağını söyledi.

Barut Fabrikası Genel Müdürü Mehmet Tök ile birlikte yapımı devam eden tesisi inceleyen Milletvekili Ahlatcı, tesis hakkında Tök’ten bilgi aldı.

Tesisin tamamlandığında Türkiye’nin savunma sanayinde yeni gururlarından olacağını belirten Ahlatcı, ilk üretimin Temmuz ayında başlayacağını ifade ederek, “Sungurlu’muzda adeta şehir büyüklüğünde yapımı devam eden bu muhteşem tesis ile birlikte Çorum’umuz savunma sanayinde ülkemizin en önde gelen illerinden birisi haline gelecektir. Kahraman ordumuz ve güvenlik güçlerimiz çok daha güçlü şekilde milletimizin hizmetinde olacaklardır” dedi.

Ahlatcı, Genel Müdür Tök, başta olmak üzere tesisin Sungurlu’ya kazandırılmasında emeği geçen herkese teşekkür etti.