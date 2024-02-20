Osmancık Barış Boyar Badminton Akademi kafilesini Ankara’da yaşayan hemşehrileri Hasan Arpaguş misafir etti.

Ankara’da yapılan 19 Yaş Altı Türkiye Badminton Şampiyonasında iki altın bir gümüş madalya kazanan Osmancık Barış Boyar Badminton Akademi takımı Pizza Lazza Cebeci Şubesi sahibi Hasan Arpaguş’un misafiri oldular.

Antrenör Eren Murat Güngör kendilerini misafir eden hemşehrileri Hasan Arpaguşa teşekkür etti.

Osmancıklı iş insanı Hasan Arpaguş ise elde ettikleri başarıdan dolayı sporcuları ve antrenörlerini kutlayarak başarılarının devamını diledi.