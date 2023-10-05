Tahmini Okuma Süresi: dakika

Okul Sporları değerlendirme ve bilgilendirme toplantısında geçen sezon başarılı olan beden eğitimi öğretmenlerine her yıl geleneksel hale gelen plaketler dünki tören sonunda verildi

.Geçen yıl okul sporları faaliyetlerindeTürkiye Şampiyonalarında ilk 4’e giren Beden Eğitimi öğretmen ve antrenörlere Okul Sporları İl Temsilciliği tarafından plaket verildi.

Törende plaket verilen Beden Eğitimi Öğretmenleri ve antrenörler şunlar: Yavuz Turhan, M.Burak Topuz, Ali Korkmaz, Muhammet Bektaş, Ayhan Karaman, Yusuf Atmaca, Fatih Topuz, Uğur Çadır, Onur Çağlan, Bora Duyar, Ali Kaplan, Ümit Özönal, Çelebi Bayır, Abdullah Öncül, Serdar Çatal, Yasin Bolat, Sami Öncel, Hasan Has, Samet Türe, Fatih Saltan, Aydın Fırat, Gökçen Yılmaz, Hasan Çalışkan, Şahin Güler, Tamer Karabacak, Osman Pehlivan, Merve Ünal Veran, Mustafa Veran, Ali Rıza Kavak, Bekir Bolat, Merve Dilekçi, Şengül Sezek, Mesut Kuşgöz, Sedef Kuşgöz plaket ile ödüllendirildi.