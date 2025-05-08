Cumhuriyet Halk Partisi İl Genel Meclisi Üyesi Ümit Er, Derinçay’da tam bir çevre felaketi yaşandığını belirterek, “Derinçay ve havzasında bırakın balığı kurbağayı, sinek bile yaşamıyor” dedi.

İl Genel Meclisi’nin Mayıs ayı 4. oturumunda gündem dışı söz alan CHP’li Ümit Er, Derinçay’ın kirliliğini meclis gündemine taşıdı.

1 yıldır meclis üyesi olduğunu hatırlatan ve bu süreç içerisinde görevleri gereği Çorum’un taleplerini dile getirdiklerini ifada eden Er, “Bu dile getirdiğimiz konular içerisinde en önemli gördüğümüz konulardan bir tanesi Derinçaydır. Geçen yıl Mayıs ayı toplantısında yine ben gündeme getirdim. Derinçay Alaca Irmağı Yeşilırmak ve havzasının kirletilmesiyle ilgiliydi. Henüz atılmış net bir adım göremedik. Bu arada Derinçay ve Yeşilırmak hala kirletilmeye devam edildiğini de görmekteyiz. Bu kirlenme daha ne kadar devam edecek? Bu kirlenmeden kurtulmak için neden adım atmıyoruz?” dedi.

Türkiye'de atık su tesisi olmayan ilçe bazlı tek ilçeye sahip şehrin Çorum olduğunu aktaran Er, konuşmasında şunları söyledi: “Alaca ilçemizde kanalizasyon ile Alaca Irmağı'nı kirletiyoruz.

Bu kirletmenin neticesinde kirlettiğimiz Derinçay Alaca ırmağı ve Yeşilırmakla bugün Amasya şehir merkezinde balık ölümlerine neden olmaktayız. Şimdi derin çay meselesi çok önemli bir mesele tehlike saçıyor. Derin çayı kim kirletiyor? Derin çayı kirleten sanayiciler, belediyeler buradan elini vicdanına koyup sanayicilerin bu memleketi neden kirletmeye devam ettiklerini açıklamalıdır.

Alaca ilçemizde bugüne kadar akıt su tesisiyle ilgili neden hiçbir hamle yapılmadı? Ne bir havuz, ne bir atık su tesisi hiçbir şekilde bir şey yapılmadı.

Bununla ilgili sayın Valimize burada çağrıda bulunmak istiyoruz. Sayın Valim, göreve geldiniz bir yıllık görev süreniz dolmadı ama sizden çok özel bir ricamız var. Herhangi bir bakanlıkla görüşürken herhangi bir toplum kesimiyle görüşürken Çorum’un en büyük sorunu ne diye sorduklarında lütfen çevre kirliliği deyiniz.

Çünkü Çevre Belediyeler Birliği katı atık toplama tesisinden başlayan büyük bir çevre felaketi ile karşı karşıyayız. Derinçay’da artık balık yaşamını boş verin kurbağa yaşamıyor. Artık sinek yaşamıyor. Acilen önlem alınmalıdır. Birkaç hafta önceydi sanırım OKA toplantısında gündeme geldi. Toplantı neticesinde de bir önlem alındığını göremedik.

Hem Organize Sanayi’de hem de organize sanayi dışında atık su üreten tesisler. Lütfen bu memleketten para kazanıyorsunuz. Bu memleketten gelir elde ediyorsunuz. Bu memlekete karşı da yükümlülüklerinizi yerine getiriniz.” (Haber Merkezi)