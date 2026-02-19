Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Doç. Dr. Muhammed Gömeç'in babası Ahmet Gömeç ve annesi Nuran Gömeç, Osmancık'taki 11 dönümlük arsalarını Türkiye Diyanet Vakfı Osmancık Şubesi’ne bağışladı.

Osmancıklı olan Başhekim Gömeç, babası emekli öğretmen Ahmet Gömeç, annesi Nuran Gömeç ve kardeşi Avukat Abdullah Gömeç ile birlikte İlçe Müftüsü ve Türkiye Diyanet Vakfı Osmancık Şubesi Başkanı Ferhat Koçak'ı ziyaret ederek, Gemici Mahallesi’nde bulunan 11 dönümlük arsalarını Türkiye Diyanet Vakfı Osmancık Şubesi’ne bağışlayarak, arsanın tapusunu teslim etti.

İlçe Müftüsü ve Türkiye Diyanet Vakfı Osmancık Şubesi Başkanı Ferhat Koçak, hayırsever Ahmet Gömeç ve Nuran Gömeç’e duyarlılığı ve katkısı dolayısıyla teşekkür etti.