Geçtiğimiz yıl zirai donun vurduğu ve ceviz hasadının yapılamadığı Oğuzlar Cevizi'nde ekipler ceviz bahçelerinde incelemelerde bulundu.

Oğuzlar İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü teknik personelleri tarafından Oğuzlar genelinde yürütülen arazi çalışmaları kapsamında hububat ekili alanlar ile ceviz bahçelerinde fenolojik gözlemler gerçekleştirildi.

Yapılan incelemelerde; hububat alanlarında çıkış, kardeşlenme ve bitki gelişim durumları değerlendirilerek hastalık-zararlı riski, beslenme durumu ve iklim koşullarının etkileri yerinde incelendi.

Ceviz bahçelerinde ise ağaçların genel gelişim durumu, tomurcuk yapısı, budama sonrası sürgün gelişimi ve bahçe bakım uygulamaları kontrol edildi.

Teknik ekipler tarafından üreticilere; doğru gübreleme zamanı ve yöntemi, hastalık ve zararlılarla erken mücadele, bahçe bakım işlemleri ve verim ile kaliteyi artırmaya yönelik uygulamalar konularında bilgilendirme yapıldı.

İlçe genelinde sürdürülen bu çalışmalar ile bitkisel üretimde verimliliğin artırılması, üreticilerin bilinçli üretim yapması ve olası risklerin erken tespit edilmesi hedefleniyor.