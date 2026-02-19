14 Şubat Sevgililer Günü kapsamında Çorum'da düzenlenen şiir dinletisi programı, sanat ve edebiyatın bir araya geldiği özel bir buluşmaya sahne oldu.

OMODA JAECOO Evlüce ev sahipliğinde gerçekleştirilen etkinlik, Çorumlu sanatseverlerin yoğun katılımıyla samimi bir atmosferde tamamlandı.

Programda şairler Şahin Örgel ve Emine Örgel, edebiyat dünyasının farklı şairlerine ait, aşk ve sevgi temalı şiirleri seslendirdi.

Büyük ustaların dizelerinin yorumlandığı dinleti boyunca katılımcılar duygu dolu anlar yaşarken, şiirler dinleyicilerden alkış aldı.

OMODA JAECOO Evlüce, Çorum halkını sanatla buluşturan sosyal ve kültürel etkinliklere önümüzdeki dönemde de devam etmeyi hedeflediklerini belirtti.

Etkinlik, Çorum'da Sevgililer Günü'nü farklı ve anlamlı bir şekilde yaşamak isteyenler için dikkat çeken bir organizasyon oldu.