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Ahlatcı Çorum FK Kulüp Başkanı Oğuzhan Yalçın, Kocaelispor maçı sonrası yaptığı açıklamada; "Gün, birlik olma günüdür. Hadi ayağa kalkalım, başka Çorum yok." dedi

Hep birlikte tarih yazacağız' diyen Yalçın, taraftarlara seslenerek;

"Sevgili Çorum FK taraftarları, bugün son dakikada yediğimiz golle mağlup olduk. Öncelikle sahada mücadele eden futbolcu kardeşlerime, kenardaki teknik direktörümüze, bizi destekleyen taraftarlarımıza ve dünyanın dört bir yanında yaşayan tüm Çorumlulara teşekkür ederim. Bir önceki sezon boyunca birlikte başardık ve bu sezon da omuz omuza, hep birlikte tarih yazacağız. Gün, birlik olma günüdür. Hadi ayağa kalkalım, başka Çorum yok." ifadelerini kullandı