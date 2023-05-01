FATİH BATTAR

Çorum Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın, 1 Mayıs kutlamalarına katılarak tüm işçilerin 1 Mayıs İşçi Bayramı’nı kutladı.

Saat Kulesi önündeki 1 Mayıs kutlamalarına Belediye Başkan Yardımcısı İsmail Yağbat ile katılan Başkan Aşgın, kurulan platforma çıkarak kutlamalara katılan herkesin 1 Mayıs İşçi Bayramı’nı tebrik etti.

Aşgın; “Hepimizin işçi bayramını tebrik ediyorum. İnşallah birlik ve beraberlik içinde, kardeşce bu şehre, bu ülkeye daha uzun yıllar hep beraber emekçiler olarak alın teriyle rabbim hizmet etmeyi hepimize nasip etsin diliyorum.” dedi

Aşgın’ın 1 Mayıs İşçi Bayramı kutlamalarına katılmasına bazı CHP’liler şaşırırken, CHP’li meclis üyesi Av. Ahmet Özdel Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın’ın platforma çıkarak konuşma yapmasına tepki gösterdi.