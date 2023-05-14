YÜKSEL BASAR

Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın, oyunu eşi Feyza Aşgın ve çocukları ile birlikte Ulukavak Mahallesi’nde bulunan Prof. Dr. Necmettin Erbakan İmam Hatip Ortaokulu’nda 1433 no’lu sandıkta kullandı.

Okulları tek tek gzerek sandık görevlilileri ve vatandaşlarla sohbet eden Aşgın, seçimlerin hem ülkeye hem de Çorum’a hayırlı olmasını dileyerek; “Tarihi seçimlerde biz de maaile oyumuzu kullandık. Rabbimiz neticeyi ülkemiz, ümmet-i Muhammed ve mazlumlar için hayırlara vesile eylesin.” ifadelerini kullandı.