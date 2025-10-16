Çorum Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın, Azerbaycan'ın Hankendi şehrinde 64 ülkeden yaklaşık 400 temsilcinin katıldığı "3. Azerbaycan Ulusal Şehircilik Forumu"na katıldı.

Aşgın, şehircilikte karşılaşılan sorunlara inovatif çözümler geliştirilmesi gerektiğini belirterek, sürdürülebilir ve dirençli şehirler için uluslararası iş birliğinin önemine vurgu yaptı.

"İklimsel Açıdan Dirençli ve Sağlıklı Şehirlere Doğru: Bölgesel Ortaklıklar ve Yenilikçi Çözümler" temasıyla gerçekleştirilen forumda, şehircilik alanındaki güncel sorunlar ve çözüm önerileri ele alındı.

3 gün sürecek forum kapsamında insan odaklı sürdürülebilir şehircilik uygulamaları, iklim değişikliğine karşı dirençli şehir planlama, bölgesel iş birlikleri ve yenilikçi çözümler masaya yatırıldı. Türkiye'yi temsilen Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakan Yardımcısı Ömer Bulut, Kentsel Dönüşüm Başkanı Hakkı Alp ve Türkiye'nin Bakü Büyükelçisi Prof. Dr. Birol Akgün de forumda yer aldı. Belediye Başkanı Aşgın, şehircilik alanındaki uluslararası deneyimlerin paylaşılması ve iş birliklerinin güçlendirilmesi adına çeşitli temaslarda bulundu. Başkan Aşgın'a Belediye Başkan Yardımcıları Fatih Özüyağlı ve Ünsal Yeter eşlik etti.

Başkan Aşgın, "Dayanıklı konutların temini, dirençli şehir kavramının içinin doldurulması, yenilenebilir enerjinin şehirlerde daha etkin kullanılması ve sürdürülebilirlik gibi birçok başlıkta sunumların yapılacağı bu forumda bulunmaktan büyük mutluluk duyuyorum. Şehircilikte karşılaştığımız çeşitli sorunlara yenilikçi çözümler geliştirmemiz gerekiyor. Bu forum da bu noktada çok değerli bir zemin sunuyor" dedi.