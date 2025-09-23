Arca Çorum FK ligin yedinci maçında bu akşam evinde Serikspor önünde yeni bir çıkış yapmak istiyor.

Lige dört maçlık galibiyet serisi ile başlayan kırmızı siyahlı takım son iki maçta kaybettiği puanların ardından Teknik Direktör değişikliğinin ardından ilk maçına bu akşam çıkacak.

Evinde Vanspor ile berabere kaldığı maçın ardından hafta sonunda İstanbulspor’a deplasmanda 3-1 mağlup olarak ligdeki ilk yenilgisini aldı. Bu mağlubiyetin ardından Teknik Direktör Tahsin Tam ile yolları ayıran kırmızı siyahlı takım Çağdaş Çavuş il anlaştı.

Dün öğlen saatlerinde Çorum’a gelen Çağdaş Çavuş akşam saatlerinde yeni takımı ile ilk antrenmana çıktı. Kırmızı Siyahlı takım yeni teknik heyet ile çıkacağı ilk maçta bu akşam Serikspor karşısında kazanarak yeni bir çıkış başlatmak amacında. Çorum FK’da elinden sakatlanan kaleci Hasan Hüseyin dışında eksik bulunmuyor.

Kırmızı Siyahlı takımın bu akşamki konuğu Serikspor ise ilk kez mücadele ettiği ligde iki haftalık bir şok mağlubiyetlerin ardından son iki maçını kazanarak yakaladığı çıkışı Çorum karşısında da sürdürmek istiyor.

Erokspor’a deplasmanda farklı mağlup olan ardından Bodrum FK’ya evinde mağlup olarak düşüşe geçen Serikspor takımı önce deplasmanda Iğdır FK’yı 2-1 yendi ve son maçırnda da evinde ligin iddialı takımlarından Bandırmaspor’u yenerek Çorum’a moralli geldi.

Serikspor takımında geçtiğimiz yıllarda Çorum FK’da forma giyen iki isim Gökhan Karadeniz ve Selim Dilli de oynuyor,